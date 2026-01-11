Municipio de La Chorrera evalúa extender contingencia para recoger la basura

No menos de 400 toneladas de residuos sólidos han sido recolectadas en La Chorrera durante la primera semana de implementación de un plan de contingencia puesto en práctica por la alcaldía de este distrito.

El operativo, en el que se han empleado camiones del municipio, juntas comunales y de la empresa de aseo Veolia Panamá, ha cubierto las barriadas de los corregimientos urbanos del distrito y otras de la periferia.

Eloy Chong, alcalde de La Chorrera, aseguró que esta semana evaluará junto con la gerencia de la empresa de aseo Veolia Panamá la necesidad o no de extender el plan de contingencia.

El objetivo, dijo el alcalde Chong, es reducir la acumulación de desechos en calles, barriadas y áreas públicas que, por diversas razones, Veolia Panamá ha dejado acumular.

Alejandro Ochoa López, gerente de la empresa de aseo, dijo que se intenta cumplir con la frecuencia de recolección anunciada para finales de 2025, aunque por ahora la prioridad es estabilizar las rutas y modernizar la flota.

Ochoa dijo que la empresa está interesada en participar en el proceso de licitación que en el 2027 deberá realizar el municipio de La Chorrera para la contratación de una nueva empresa de aseo.