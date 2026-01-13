Caso Odebrecht entra en lectura pesada: juicio avanza lento #EnVivo

La segunda jornada del juicio por el caso Odebrecht en Panamá arrancó este martes con lo que muchos ya esperaban: lectura extensa de documentos, una fase clave pero lenta, que podría extenderse hasta el miércoles antes de entrar en terreno más caliente con las pruebas extraordinarias.



“Hoy es poco lo que debe ocurrir porque estamos en lectura del auto de llamamiento a juicio de noviembre de 2022. Calculamos que mañana termina y entramos en pruebas extraordinarias, que son sumamente importantes tanto para la Fiscalía como para la defensa”, explicó Guillermina McDonald, abogada del empresario Navin Mohan Bhakta, uno de los 25 acusados.

Como el resto de los imputados, Bhakta respondió “no” cuando la jueza Baloísa Marquínez le preguntó si aceptaba responsabilidad por el delito de blanqueo, según el auto de más de 400 páginas que empezó a leerse desde el primer día del juicio.

Antes de ingresar a la audiencia, el excandidato presidencial José Domingo Arias, conocido como “Mimito”, volvió a declararse inocente del cargo de blanqueo. Reconoció que su campaña recibió fondos ligados a la constructora, pero aseguró que no conocía su origen.

El expresidente Ricardo Martinelli participa en el juicio de manera virtual, ya que permanece asilado en Colombia.

La investigación Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 tras las confesiones de la empresa en EE.UU. y culminó en octubre de 2018. Odebrecht admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en al menos 12 países, incluido Panamá.

Según las declaraciones de André Rabello, exdirector de Odebrecht en el país, la constructora brasileña pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares panameños.

Hasta ahora, la Fiscalía ha logrado más de una decena de acuerdos de pena, reduciendo el número de imputados de 36 a 25.