Ojo con los autos del Estado: Contraloría hará operativo

La Contraloría General de la República anunció un operativo nacional para el Desfile de las Polleras para controlar que los vehículos oficiales se usen solo para lo que deben: misiones esenciales.

Durante la fiesta folclórica, solo la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) podrá mover autos del Estado.

La medida viene respaldada por las circulares MEF-2025-81562 y No. 1-2026-DC-DNFG, que aclaran de manera tajante cómo y cuándo se pueden usar los vehículos oficiales.

El operativo no es cualquier cosa. Todo auto que circule deberá llevar: placa vigente, registro vehicular, revisión técnica, seguro y salvoconducto si es fuera del horario normal.

La Contraloría indicó que las infracciones traerán retención inmediata del vehículo, multa de B/.200 al conductor, B/.300 al jefe de transporte y si hay reincidencia, B/.500 y posible destitución del director administrativo.

Además, todas las entidades públicas y sus colaboradores deben abstenerse de autorizar salidas de vehículos oficiales durante el evento.

La Contraloría promete un informe de resultados del operativo en los cinco días siguientes al desfile.

En resumen: este año, los autos oficiales no se la juegan. Todo bajo control, para que la tradición siga brillando sin trampas ni abusos.