En La Chorrera piden respetar estabilidad de los jueces de paz

El concejo municipal de La Chorrera aprobó una resolución en la cual solicita a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, mantener en sus cargos a jueces de paz y mediadores que previamente fueron seleccionados conforme a la Ley 16 de 2016.

El Artículo 100 del Decreto Ejecutivo 25 de 2025, que reglamenta la Ley 467 de 2025, establece que "Con la entrada en vigencia de la Ley 467 de 2025 se mantienen en sus posiciones hasta que culminen sus respectivos períodos los jueces y mediadores comunitarios en funciones que hayan adquirido el cargo a través del proceso de selección".

Eliecer Zambrano, proponente de la resolución, indicó que en este distrito operaban nueve jueces de paz y mediadores, los cuales administraban justicia en 18 corregimientos.

Los jueces de paz, según dijo Zambrano, han advertido que los están reemplazando. Esto ocurre sin que se respete el tiempo de servicio por el cual fueron elegidos, de acuerdo con lo que establece el Artículo 20 de la Ley 16 de 2016, que es de 10 años. 10 años.

Informaron además que el salario fue reducido en $200.00 y trasladados de un corregimiento a otro para ejercer funciones.

Zambrano insistió en que el Ministerio de Gobierno debe acatar lo establecido en la Ley 16 de 17 de junio de 2016, que instituye la Justicia Comunitaria de Paz, y la Ley 467 de 24 de abril de 2025.

Además de ello, se debe proceder con el nombramiento de los nueve jueces de paz faltantes, de modo que cada uno de los 18 corregimientos cuente con su administrador de justicia.