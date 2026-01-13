Mil polleras y un mar de gente: más de 100 delegaciones desfilarán

El tradicional Desfile de las Mil Polleras, considerado una de las máximas expresiones de la cultura y el folclore panameño, se celebrará este sábado 17 en la ciudad de Las Tablas, con la participación confirmada de más de 100 delegaciones provenientes de distintos puntos del país.

De acuerdo con Daniel Pérez, director regional de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) en la provincia de Los Santos, el desfile está programado para iniciar a la 1:00 p.m. en punto, y se espera la asistencia de alrededor de 200 mil personas, entre nacionales y turistas.

Pérez informó que para esta edición se han establecido regulaciones específicas con el objetivo de salvaguardar el uso correcto de la pollera, símbolo del patrimonio cultural panameño.

Entre las principales disposiciones, se prohíbe a las personas que desfilan en las delegaciones el uso de vestidos estilizados y de polleras confeccionadas con telas pintadas o impresas, medidas que buscan proteger la autenticidad de la pollera en cualquiera de sus más de 100 variantes, todas ellas bienvenidas dentro del desfile.

Asimismo, detalló Pérez, en el caso de los caballeros que participan, no se permitirá el uso de zapatillas ni gorras, normas que no aplican para quienes forman parte de las delegaciones en labores de apoyo, logística o trabajo y que no participan directamente en el desfile.

Como parte de la agenda cultural, Pérez destacó que se han organizado eventos adicionales en torno al Desfile de las Mil Polleras. Desde el jueves, en la ciudad de Las Tablas, se desarrollarán veredas gastronómicas y artesanales, mientras que en el distrito de Parita, en Herrera, se realizará un festival de vinos y polleras, con el objetivo de resaltar la cultura y la gastronomía de la región.

En tanto, en la Villa de Los Santos se presentarán alfombras interactivas y danzas del Corpus Christi, permitiendo que visitantes que no han presenciado esta tradicional manifestación cultural puedan disfrutarla durante la antesala del desfile, el viernes.

También se llevarán a cabo juntas de embarra en comunidades de Pedasí y en el área de Los Ángeles de Los Santos, como parte de las actividades previas organizadas por emprendedores y operadores turísticos.

En el aspecto económico, el director regional de la ATP señaló que el evento cuenta con una inversión gubernamental aproximada de 150 mil dólares, realizada a través de la Autoridad de Turismo y con apoyo del Ministerio de Cultura, pero que genera un impacto económico estimado en más de 40 millones de dólares para la región de Azuero.

La ocupación hotelera en la provincia de Los Santos se encuentra al 100 %, al igual que en la provincia de Herrera, mientras que en provincias vecinas como Veraguas y Coclé se reportan altos niveles de ocupación.

A esto se suma el alquiler de casas familiares y casas de playa, puestas a disposición de visitantes y delegaciones.

Pérez subrayó que este movimiento económico beneficia no solo a hoteles y restaurantes, sino también a emprendedores, artesanos, maquillistas, músicos, personas dedicadas al alquiler, lavado y planchado de polleras, así como al comercio al por menor y mayor, convirtiendo el Desfile de las Mil Polleras en un claro motor de reactivación económica y cultural para la región de Azuero.