Chepo de Las Minas celebra con fervor la Independencia de Panamá de España

Las tierras altas de la provincia de Herrera, específicamente en la comunidad de Chepo, fueron el escenario de una emotiva celebración por los 204 años de la Independencia de Panamá de España, conmemorada cada 28 de noviembre.

El acto cívico reunió a autoridades locales, personalidades invitadas y estudiantes de los centros educativos del área, quienes participaron con entusiasmo y profundo sentimiento patrio.

Posterior al acto protocolar, se llevó a cabo un desfile que recorrió las principales calles de Chepo de Las Minas, en el que participaron las escuelas del área y, por primera vez, la Banda Herberto López del Colegio José Daniel Crespo, cuya presencia fue aplaudida por un numeroso público que se acercó para disfrutar del evento.

El representante de Chepo, Abilio Cruz, resaltó que esta celebración se realiza desde hace varios años en la comunidad, fortaleciendo la identidad y el sentimiento patriótico. “Seguimos forjando la historia que inició con la independencia de Panamá de España; es una tradición que mantenemos viva”, expresó.

Por su parte, el profesor Jesse Díez, director del Colegio José Daniel Crespo, destacó la importancia de que la banda juvenil participara en esta región pintoresca, donde nace el río La Villa. Señaló que esta presencia es una muestra del compromiso del colegio no solo con la provincia, sino también con la protección del ambiente, dado que esta zona es fuente vital de agua para Herrera y Los Santos.

Díez extendió una invitación a otras escuelas y colegios de la provincia para que, el próximo año, se sumen a esta celebración histórica en Chepo, reafirmando su valor cultural y educativo.

