Chitré pasa otro fin de semana seco: grifos vacíos por desinfección

La falta de agua potable continúa marcando la rutina diaria de miles de familias en el distrito de Chitré, que durante el fin de semana se han visto obligadas a salir a buscar agua en distintos puntos de la ciudad, cargando envases y haciendo filas en pozos y tanques habilitados como medida de emergencia.

Este sábado, como parte de los esfuerzos para avanzar hacia una solución, inició de manera planificada la limpieza de la planta potabilizadora, lo que implicó la suspensión total de su operación desde horas de la mañana.

Las autoridades informaron que, si las condiciones lo permiten, luego de los trabajos, el suministro de agua podría comenzar a restablecerse de forma gradual a partir de la mañana del lunes.

Mientras tanto, la situación en los barrios sigue siendo compleja, aunque se han habilitado alrededor de 15 pozos profundos que han sido integrados a la red de distribución, permitiendo que algunos sectores reciban agua, aunque con muy baja presión.

Sin embargo, esta medida no ha sido suficiente para cubrir la demanda, y varios de los tanques de reserva instalados desde el inicio de la crisis ya se encuentran agotados, según reportes de residentes.

Además de los pozos conectados a la red, se mantienen puntos de abastecimiento público, donde las personas acuden con garrafones, cubetas y cualquier recipiente disponible para poder cubrir necesidades básicas como cocinar, asearse o limpiar sus hogares.

La directora regional del IDAAN en Herrera, Yauruslaidis Ibarra, explicó que los trabajos en la planta forman parte del inicio del proceso de desinfección, clave para el retorno progresivo a la normalidad.

Estas labores se realizan en coordinación con el Ministerio de Salud, cuyos técnicos han permanecido en la planta supervisando el procedimiento para garantizar que se cumplan los requisitos sanitarios.

Ibarra también adelantó que en los próximos días se anunciará el inicio de la desinfección de la red de tuberías, un proceso que se realizará por macrosectores y que implicará nuevas suspensiones del servicio. El plan preliminar contempla comenzar por el área de La Arena y la vía circunvalación de Chitré, para luego continuar con el resto del distrito.

Las autoridades estiman que a inicios de febrero, alrededor del día 2, se podría anunciar finalmente el retorno del agua apta para consumo humano, tras más de siete meses en los que las plantas potabilizadoras Roberto Reyna, Rufina Alfaro y Macaracas no han podido suministrar agua segura a la población.

Detrás de los trabajos técnicos, este proceso también ha incluido multas y acciones legales contra empresas, porciculturas y agroindustrias señaladas como posibles responsables de la contaminación de las fuentes hídricas, un problema que dejó a toda una región enfrentando una de las crisis de agua más prolongadas de los últimos años.