Cientos de colonenses buscan empleo en mantenimiento de la mina

Cientos de residentes de la provincia de Colón formaron extensas filas para participar en jornadas de reclutamiento organizadas por el proyecto Cobre Panamá, en busca de una oportunidad de empleo en Panamá vinculada a labores de mantenimiento de mina.

Desde tempranas horas, aspirantes provenientes de distintas comunidades colonenses acudieron con la esperanza de acceder a un trabajo formal que les permita recuperar la estabilidad económica de sus hogares, en un contexto marcado por el aumento del desempleo en Colón.

El proceso, coordinado por el departamento de Recursos Humanos, se desarrolló de manera ordenada, permitiendo la atención, orientación y registro de los postulantes, con el objetivo de canalizar las vacantes disponibles hacia mano de obra panameña.

Vacantes enfocadas en mantenimiento y operación

Las oportunidades laborales están dirigidas principalmente a tareas de mantenimiento minero, esenciales para la preservación de las instalaciones, así como a labores asociadas al manejo del material extraído antes del cese de operaciones del proyecto.

Estas plazas representan una alternativa concreta para quienes buscan reinsertarse en el mercado laboral, en medio de uno de los principales desafíos económicos del país: la generación de empleo formal en Panamá.

Impacto directo en la economía local

Más allá de la búsqueda de empleo, la jornada se convirtió en un punto de encuentro entre la necesidad de cientos de familias y la posibilidad real de mejorar su calidad de vida. Cada contratación no solo implica un ingreso fijo, sino también la reactivación del consumo en las comunidades.

Este tipo de iniciativas tiene un efecto multiplicador en la economía local, beneficiando a pequeños comercios y dinamizando la actividad económica en la provincia.

Para muchos asistentes, esta convocatoria no solo representó hacer fila, sino mantener viva la esperanza de acceder a una oportunidad que les permita reconstruir su estabilidad y la de sus familias.