CSS aclara que adquisición de medicamentos cumple con el marco legal

La Caja de Seguro Social (CSS) aclaró este lunes que las licitaciones de medicamentos biológicos y biosimilares, convocadas para el próximo mes, cumplen con el marco legal.

Las declaraciones de la CSS surgen luego de las inquietudes expresadas por la Federación de Pacientes de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (FENAECCD) sobre las licitaciones.

“Es necesario aclarar que las licitaciones para la compra de medicamentos convocadas para el próximo mes de diciembre se desarrollan basadas en un marco regulatorio sólido, con exigencias de calidad más estrictas que las usuales en la región centroamericana, gracias a la participación activa de asociaciones de pacientes, cuya contribución enriqueció el proceso y permitió asegurar que las necesidades reales de los pacientes estuvieran debidamente consideradas en las especificaciones técnicas de los pliegos”, señala el comunicado.

Además, la entidad reiteró que todos los procesos de compra se realizan bajo el control, supervisión y seguimiento de la autoridad de Salud como ente regulador en materia de salud a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas y alineados a la Ley 419 de 1 de febrero de 2024 y su reglamentación, al Decreto Ejecutivo No. 27 de 10 de mayo de 2024 y al Decreto Ejecutivo No. 12 del 25 de junio de 2025. que garantizan estándares de calidad elevados.

La institución destaca que entre los requisitos exigidos a los oferentes figuran: certificaciones de autoridades reguladoras de alto estándar internacional (FDA y EMEA), Certificado de Producto Farmacéutico, identificación obligatoria de la casa productora y del fabricante, resumen de los estudios de seguridad y eficacia y el proceso de fabricación y Carta de Compromiso Solidario del Fabricante.

Advirtió que introducir requisitos no contemplados en la normativa vigente podría poner en riesgo la integridad del proceso de compras y comprometer el abastecimiento futuro, afectando la continuidad de los tratamientos de los pacientes.

Por último, la entidad enfatizó que seguirá fortaleciendo sus procesos de adquisición para garantizar a la población medicamentos seguros, eficaces, confiables.