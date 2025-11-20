Derecho a réplica del ingeniero Pablo Torres Chong

Atendiendo la Ley 22 de 2005 se otorga el derecho a réplica al ingeniero Pablo Torres Chong:

En atención a la información difundida por medios de comunicación digitales y escritos que responden a determinados hechos relacionados con la nave Oceanic Tug, considero necesario realizar las siguientes aclaraciones a título personal.

No tengo ningún tipo de relación o vínculo con la mencionada embarcación desde el año 2023. La nave fue vendida el 22 de marzo de 2023 cumpliendo con todas las formalidades legales. Asimismo, fue retirada del Registro Público de naves de Panamá trámite que consta en los archivos oficiales de la Autoridad Marítima de Panamá, mediante su baja definitiva.

Por lo tanto, desde esa fecha, no mantengo relación alguna de propiedad, operación, administración o representación sobre dicha nave, ni sobre las actividades o hechos que actualmente se mencionan en las publicaciones de los medios de comunicación. Niego de manera categórica y absoluta todo señalamiento e intento de vinculación directa o indirecta con actividades criminales. Repudio tajantemente el narcotráfico y cualquier actividad ilícita. Como panameño y empresario apoyo la lucha contra el crimen organizado y reconozco el trabajo de las autoridades por haber dado un golpe contundente e histórico, que salvaguarda la salud pública y la vida de muchos seres humanos.

Con más de dos décadas en el sector marítimo panameño, he tenido el privilegio de contribuir al desarrollo de la industria nacional como socio, accionista y director de empresas especializadas en servicios marítimos auxiliares generando empleo directo y aportando al crecimiento económico de Panamá con estricto apego a la Ley.

Lamento profundamente que información imprecisa y carente de verificación adecuada haya sido difundida, generando confusión y afectando injustamente mi nombre y reputación. Algunas de estas publicaciones, por su contenido malintencionado y oportunista, parecer responder a motivaciones o intereses de grupos económicos del sector marítimo; acto que rechazo enérgicamente por ser contrario a la verdad y a la ética. Considero que el ejercicio periodístico debe regirse por los principios de veracidad, responsabilidad y rigor informativo, los cuales no se han observado en esta ocasión.

Este medio aclara que la solicitud de réplica no había llegado a la sala de redacción (pese a que la nota en cuestión tiene el correo) sino hasta el pasado martes.