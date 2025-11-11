Nacional - 11/11/25 - 12:00 AM

Director de la Policía anuncia refuerzo de operativos contra la delincuencia

Por: Redacción Crítica -

Tras los hechos de violencia que se viven en el país, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aseguró que la institución mantiene operativos activos y refuerzos policiales para reducir los índices delincuenciales.

Indicó que desde el domingo se desarrolla un operativo en los sectores de Pacora y Don Bosco.

Además, adelantó que las acciones se extenderán durante el transcurso de la semana, como parte de los esfuerzos por combatir la delincuencia.

Por otro lado, se refirió a la aprehensión de las dos personas vinculadas al homicidio de Esteban De León, joven de 25 años, quien fue encontrado sin vida el pasado 5 de noviembre en el sector de Las Paredes, en la 24 de Diciembre.

“Para nosotros era muy importante dar con esa captura, se logró y de esa misma forma hemos estado dando seguimiento a diferentes tipos de acciones de parte de la Policía Nacional”, dijo Fernández.

El domingo se legalizó la aprehensión y se imputaron cargos a dos hombres por homicidio doloso agravado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir, entre otros delitos.

