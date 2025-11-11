Director de la Policía anuncia refuerzo de operativos contra la delincuencia
Tras los hechos de violencia que se viven en el país, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aseguró que la institución mantiene operativos activos y refuerzos policiales para reducir los índices delincuenciales.
Indicó que desde el domingo se desarrolla un operativo en los sectores de Pacora y Don Bosco.
Además, adelantó que las acciones se extenderán durante el transcurso de la semana, como parte de los esfuerzos por combatir la delincuencia.
Por otro lado, se refirió a la aprehensión de las dos personas vinculadas al homicidio de Esteban De León, joven de 25 años, quien fue encontrado sin vida el pasado 5 de noviembre en el sector de Las Paredes, en la 24 de Diciembre.
“Para nosotros era muy importante dar con esa captura, se logró y de esa misma forma hemos estado dando seguimiento a diferentes tipos de acciones de parte de la Policía Nacional”, dijo Fernández.
El domingo se legalizó la aprehensión y se imputaron cargos a dos hombres por homicidio doloso agravado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir, entre otros delitos.