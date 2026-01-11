El viento manda y el Pacífico se alborota este domingo

Este domingo 11 de enero no es para bajar la guardia. El clima en Panamá llega seco, ventoso y con el mar del Pacífico en alerta, según el último informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

La Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) sigue perdiendo fuerza y los vientos alisios están empujando con ganas.

El resultado se siente en la calle: tiempo de verano bien marcado, tanto en el Caribe como en el Pacífico.

En el Caribe, la mañana amanece con nubes que van y vienen. No es lluvia pareja ni constante, pero sí pueden caer lluvias aisladas en sectores de las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala, además de Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro, sobre todo cuando avance la tarde y caiga la noche.

Del lado del Pacífico, el día arranca con cielo parcialmente nublado y lloviznas sueltas en Panamá Este. Más tarde, sin hacer mucho escándalo, podrían aparecer aguaceros ligeros en Panamá Este, Darién, el sur de Veraguas, la península de Azuero, Tierras Altas de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

El calor se va a sentir. Las temperaturas mínimas se moverán entre 14 °C y 25 °C, pero las máximas pueden llegar hasta 33 °C, y con el sol de frente, la sensación térmica sube, sobre todo al mediodía.

El viento no da tregua. En el Caribe, sopla del nor-noreste, con velocidades de 15 a 30 km/h. En el Pacífico, el empuje es mayor: vientos del nor-noroeste que en la mañana pueden alcanzar entre 35 y 39 km/h, bajando un poco conforme avanza el día.

En el mar, la diferencia se nota. En el Caribe, las condiciones siguen favorables, con olas de hasta 1.82 metros y periodos de ocho segundos.

Pero en el Pacífico, el panorama es otro. Se mantiene una advertencia por vientos, oleajes y corrientes de retorno, con olas de hasta 0.91 metros y periodos de 12 segundos. El riesgo está ahí, especialmente para bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas.

A eso se suma un sol que pega fuerte. Los índices de radiación UV-B estarán altos y muy altos durante buena parte del día.

El mensaje es simple, sin vueltas: el viento está duro, el mar está inquieto y el sol no perdona. Este domingo, el clima se hace sentir y no es para confiarse.