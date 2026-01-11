Vuelve el arroz a cinco palos

Después del parón de fin de año, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) vuelve a la calle. A la venta directa. A lo que la gente espera.

Los días 13 y 14 de enero, las agroferias regresan a Panamá, Veraguas y Los Santos, con productos básicos a precios que sí se pueden pagar.

Desde las 8:00 de la mañana, el movimiento arranca temprano. El llamado es claro: llevar la cédula y bolsas reutilizables, porque el arroz vuelve a ser protagonista.

El saco de 20 libras costará $5.00, sin vueltas, sin intermediarios.

Pero no es solo arroz.

En los puestos habrá legumbres, frutas, huevos, carnes y otros productos del campo, directo del productor al consumidor. Lo de siempre, pero a mejor precio.

En la ciudad capital, la feria se hará en la cancha del sector 2 de Samaria, en San Miguelito.

En Panamá Este, el punto será en los terrenos de la Feria de Tanara.

Estas agroferias llegan en un momento donde el bolsillo anda golpeado.

La idea, según el IMA, es aguantar los precios, darle salida a la producción nacional y ayudar a las familias a estirar el dinero en medio de una economía que no da tregua.