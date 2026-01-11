Nacional - 11/1/26 - 12:58 PM

Odebrecht otra vez en la puerta del tribunal. Juicio inicia mañana

 

Por: Panamá / EFE -

Panamá espera que este lunes inicie finalmente el juicio por corrupción del caso Odebrecht, un proceso que ha sido pospuesto en seis ocasiones desde 2023.

A diferencia de ocasiones anteriores, el Órgano Judicial informó este domingo, a través de sus redes sociales, el enlace oficial para seguir la transmisión en directo del juicio, que está previsto para iniciar a las 9:00 a.m. hora local en el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, en la ciudad de Panamá.

Con la jueza Baloisa Marquínez al frente del caso, están llamados al banquillo 27 imputados, luego de que otros cuatro deban ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, tras ser designados diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
 

