Controlan incendio dentro del Parque Volcán Barú

Un incendio de masa vegetal se desató en el sector de Los Llanos, justo en el antiguo vertedero del corregimiento, una zona que forma parte del área protegida del Parque Nacional Volcán Barú, en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

Las llamas alcanzaron una afectación preliminar de 2.66 hectáreas, según los primeros reportes. El fuego amenazaba con avanzar, pero no lo dejaron correr.

Bomberos de Bugaba, personal del Sinaproc, técnicos del Ministerio de Ambiente, unidades de la Policía Nacional, miembros de la ONG SAR Panamá y voluntarios se metieron de lleno en la faena. Trabajo duro, coordinado, de noche. Así lograron confinar el incendio y evitar que se metiera más adentro del parque, donde el daño habría sido mayor.

Tras casi tres horas de labores continuas, el fuego fue controlado por completo. Se logró frenar el impacto ambiental y reducir los riesgos para las comunidades cercanas y para los ecosistemas del área protegida.

Este domingo, guardaparques de MiAmbiente, junto a Sinaproc y la Policía Nacional, se mantienen en el sitio. Hay monitoreo preventivo, verificación de coordenadas y evaluaciones técnicas para descartar reactivaciones.

Desde el Ministerio de Ambiente reiteraron el llamado a la población a evitar el uso del fuego en áreas naturales y a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda provocar incendios de masa vegetal, especialmente en zonas protegidas.