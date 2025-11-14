Enloqueció ‘El Bicho’ y lo echan con roja por primera vez con Portugal

El delantero portugués Cristiano Ronaldo fue expulsado ayer en el minuto 61 del partido ante Irlanda de fase de clasificación del Mundial de 2026, tras propiciar un codazo en la espalda de un defensor rival.

El colegiado del encuentro, el sueco Glenn Nyberg, le enseñó inicialmente tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR cambió de decisión y le enseñó a Ronaldo la roja directa.

No podrá jugar el próximo partido de fase de grupos de este domingo ante Armenia, equipo ante el cual Portugal tendrá que ir por el boleto al Mundial tras caer estrepitosamente ante Irlanda por 2-0, en un partido gris.

Es la primera vez que Ronaldo es expulsado en su carrera con la selección absoluta de Portugal, después de 22 años vistiendo la camiseta, y luego de 226 partidos disputados.

Irlanda, dirigida por Heimir Hallgrimsson, superó en las áreas a Portugal en un ejercicio de solidaridad defensiva y estrategia a balón parado, además de contar con un inspirado Troy Parrot, autor de los dos goles.