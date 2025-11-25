Investigarán caos por citas en la Ciudad de la Salud

Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social, ordenó una investigación interna tras el caos que se registró el lunes en la Ciudad de la Salud, donde pacientes del interior del país y de la capital se acercaron para intentar conseguir una cita médica de especialidades correspondientes al 2026.

De acuerdo con Mon, la apertura simultánea del sistema para agendar citas generó las largas filas. Además, dijo desconocer quién dio la orden de abrir el sistema sin contar con una previa organización para gestionar el flujo de pacientes.

"Tenemos que asumir la responsabilidad. Esto no debió ocurrir y entiendo perfectamente la molestia de las personas que llevan horas aquí", expresó el director.

Calificó como “un error grave” lo sucedido y aseguró que la entidad evaluará medidas para mejorar el proceso de agendamiento, con el fin de evitar nuevos retrasos y mejorar la experiencia de los usuarios.

Por último, adelantó que se inició una investigación para determinar quién fue la persona que activó las citas y cuáles direcciones fallaron en el proceso. La entidad contará con mayor personal desde hoy en el lugar para evitar otro caso similar.