La gente ahorró: $272 millones listos para caerle a más de medio millón

Más de 500 mil panameños están a punto de sentir ese respiro que solo da ver caer los ahorros de Navidad.

Son $272 millones que los bancos del Sistema Bancario Nacional (SBN) van a soltar en estos días, una cifra récord, que creció 11% frente al año pasado.



Son 59,565 cuentas nuevas, gente que se sumó a la disciplina del ahorro y elevó el total en 13% en comparación con 2024.

Dónde está concentrada la plata: cuatro bancos llevan casi todo el pastel

Las estadísticas de la Superintendencia de Bancos de Panamá dejan algo claro: el ahorro navideño está bien concentrado.

El 97% del total está en solo cuatro bancos:

Banco General : USD 208 millones (76.4%)

: Caja de Ahorros : 9.1%

: Banco Nacional de Panamá : 6.6%

: Banistmo: 5.1%

El resto del sistema apenas maneja el 2.8%.

Este producto ya es el segundo más importante en captaciones del sistema, cubriendo el 8% de todas las cuentas de depósitos.

La gente ahorra para no fiarse: una tradición que sigue salvando bolsillos

Los ahorros navideños siguen siendo una costumbre financiera fuerte en el país.

Para muchos hogares es la única forma de llegar a diciembre sin endeudarse, sin tirarle fuerte a la tarjeta y sin pasar diciembre ahorcados.

En un año donde la economía creció moderado, esta plata guardada se convierte en un alivio real, que refuerza la disciplina financiera y una cultura de planificación.

Dónde se ahorra más: Panamá y Panamá Oeste mandan en la lista

Panamá + Panamá Oeste : USD 220 millones en 397 mil cuentas ( 81% del total)

: en ( del total) Chiriquí : $15.2 millones

: Colón : $ 9.5 millones

: $ Azuero: $8.8 millones

La capital sigue siendo el corazón del movimiento, donde más gente se organiza para guardar su plata a lo largo del año.

Las mujeres están liderando el ahorro: son la mayoría

Las estadísticas confirman lo que se ve en la vida real:

Las mujeres son las que más ahorran.

61% de las cuentas

312,628 cuentas

USD 163 millones, equivalente al 60% de todo el dinero ahorrado

Además, el 70% de las cuentas, tanto de hombres como de mujeres, tienen saldos de hasta USD 500, lo que demuestra que este producto es un apoyo directo para quienes ganan menos, pero igual se organizan.

Un respiro para miles de familias

Los ahorros de Navidad se mantienen como una herramienta clave:

ayudan a miles de familias a cerrar el año con algo de tranquilidad, sin volverse locos con préstamos ni tarjetas.

Es ahorro real, disciplinado y hecho a pulmón, que demuestra que la gente sí se organiza cuando le ponen productos útiles en la mano.

Si quieres el informe completo, está disponible en la web oficial de la Superintendencia de Bancos de Panamá.