Nacional - 19/3/26 - 02:39 PM

La Mitra se viste de folclor con desfile y actividades culturales

El Festival Folclórico Nacional de La Mitra, se llevará a cabo los días 28 y 29 de marzo.

 

Por: Eric Montenegro/Crítica -

El Festival Folclórico Nacional de La Mitra, a desarrollarse del 28 al 29 de marzo en el distrito de La Chorrera, se ha transformado no solo en un acontecimiento festivo, sino también en un espacio en el que las tradiciones cobran vida.

Este año el festival, organizado por el Comité Cívico Cultural y Deportivo de La Mitra, llega a su trigésima tercera versión, con un calendario de actividades que suman juegos de antaño, concursos, conversatorios y homenajes.

Este año, Amaellys Miranda Núñez fue electa como la reina del festival y se confiesa como una apasionada por el folclor y las tradiciones panameñas.

Para Nelly De León, presidenta de este comité, el festival es una muestra representativa del sentir y las tradiciones del pueblo chorrerano y de otras regiones del país, además de una muestra de la riqueza folclórica invaluable que tiene Panamá.

La organización de la trigésima tercera versión del Festival Folclórico Nacional de La Mitra implica este año una inversión superior a los $50 mil, indicó De León.

La ley 263 del 23 de diciembre de 2021 establece que el Estado, a través del Ministerio de Cultura, destinará anualmente la suma de $15,000 para la celebración del festival folclórico.

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Para los próximos años, la meta es que el festival sea promocionado como un evento de atracción turística por parte de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Es por ello que desde ya se trabaja en la presentación de agrupaciones folclóricas de cada provincia del país, para lo cual se trabaja de la mano del Ministerio de Cultura.

El punto culminante del evento será el desfile folclórico, que se desarrollará el domingo 29 de marzo, movilizando a miles de panameños de todas las regiones del país.

"Nuestra misión es rescatar, preservar y divulgar las costumbres de cada rincón del país, asegurando que el legado de nuestros antepasados permanezca vivo", sostiene De León.

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