Línea 3 del Metro: Tramo soterrado registra 45% de avance

El tramo soterrado de la Línea 3 del Metro de Panamá ya cruzó el Canal de Panamá y alcanza un 45% de avance; se encuentra por debajo del puerto de Balboa, informó ayer el director general del Metro de Panamá, César A. Pinzón.

Durante la presentación de avances de la obra, Pinzón destacó que el costo del proyecto ha sufrido variaciones importantes debido a ajustes técnicos y a la separación de obras asociadas.

"El costo original de la Línea 3 era de $2.8 billones, pero producto de todas las modificaciones y la separación de los proyectos, el valor reflejado contractualmente es de $3.9 billones. Estamos también en proceso de formalizar la parte de financiamiento. Hemos logrado conseguir un financiamiento en buenas condiciones para el tramo soterrado", señaló Pinzón.

Las autoridades en conferencia de prensa señalaron que este sistema monorriel recorrerá 24.5 kilómetros y tendrá 11 estaciones en su primera fase. Conectará a más de 500 mil residentes de Panamá Oeste.

Sobre la infraestructura elevada, se conoció que el tramo en los patios y talleres de Ciudad del Futuro supera el 98% de avance. Las estructuras de concreto de las estaciones ya están concluidas en su primera fase y energizadas para el inicio de pruebas.

Mientras que el viaducto elevado reporta un avance de 97% de instalación de las vigas de rodaje, dibujando el camino por donde pronto circularán los trenes.

La flota completa de 26 trenes Hitachi de 6 vagones, diseñados para movilizar alrededor de mil pasajeros por tren, ya se encuentra en Panamá.

El presidente José Raúl Mulino, quien realizó ayer un recorrido por la obra, destacó que el avance de la Línea 3 es una muestra de que el país puede hacer las cosas bien.

“Este es un proyecto impresionante que mejorará la calidad de vida de los ciudadanos. Es un ejemplo de que el país puede hacer cosas grandes, por encima de las diferencias”, expresó el presidente.

El mandatario dijo que la obra ha generado más de 5 mil empleos directos e indirectos.

Además, reafirmó su compromiso de que la Línea 3 se culminará en 2028 y añadió que uno de sus objetivos es dejar encaminada la futura Línea 2A del Metro.