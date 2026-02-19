Lluvia arrasa campamento y Senafront rescata a más de 2 mil en Chepo

Fueron sorprendidos por el mal tiempo. Cientos de campistas tuvieron que ser auxiliados por miembros del Senafront en auto 4x4 (jeep) debido a las fuertes lluvias, crecidas de ríos y malas condiciones en las que terminaron las calles, para salir del apartado campo donde acampaban durante los días libres por carnavales.

Los terrenos donde establecieron sus carpas se inundaron y todas sus pertenencias quedaron completamente mojadas.

Varios autos se quedaron varados en la carretera llenos de pasajeros en las lomas resbalosas.

Todo ocurrió en el apartado campo de Madroño, en el corregimiento de Las Margaritas, distrito de Chepo, donde se dieron cita más de 2 mil personas en autos particulares, buses diablo verde, coaster y hasta en moto para participar de retiros espirituales de diversas congregaciones evangélicas.

A pesar del inusual evento lluvioso en época de verano, niños, jóvenes y adultos disfrutaron la experiencia al aire libre en medio de la emergencia.