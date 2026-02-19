Nacional - 19/2/26 - 09:56 AM

Hutchinson pide "cacao" para no soltar puertos del Canal. ¿Diálogo?

“Solicitamos que haya una mesa de conversación entre C.K. Hutchison y los representantes del Ejecutivo para buscar una solución razonable”

 

Por: Redacción / Crítica -

La empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings pidió este jueves al Gobierno panameño sentarse a conversar para seguir operando dos puertos ubicados en el área del Canal de Panamá, luego de que la justicia anulara la concesión que mantenía desde 1997. La información fue divulgada por la agencia AFP.

En enero, la justicia panameña dejó sin efecto el contrato que permitió a la compañía administrar ambas terminales por más de dos décadas. 

Tras esa decisión, Panamá anunció que la empresa danesa Maersk asumiría el control de los puertos, lo que abrió un nuevo capítulo en la administración de estas estructuras clave para el comercio internacional.

“Solicitamos que haya una mesa de conversación entre C.K. Hutchison y los representantes del Ejecutivo para buscar una solución razonable”, declaró Alejandro Kouruklis, vocero de la filial que opera los puertos, en entrevista con Radio Red, según recogió AFP.

El caso se mantiene en desarrollo y ahora queda en manos del Ejecutivo definir si abre o no esa mesa solicitada por la empresa. Mientras tanto, el futuro de las terminales sigue en el aire.

 

