Se acabó el relajo en "U": aprueban Código de Ética con sanciones

La Universidad de Panamá aprobó un nuevo Código de Ética que fija reglas de conducta y sanciones para autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo de la institución.



El Consejo General Universitario aprobó el documento que posteriormente fue publicado en la Gaceta Oficial No. 30428-B, el pasado 19 de diciembre, por lo que ya está vigente.



Su objetivo central es promover una cultura institucional basada en la integridad, el respeto, la responsabilidad, la honestidad y la justicia, buscando fortalecer la confianza de la sociedad en la universidad pública.

El Código de Ética establece como ejes la probidad, equidad, transparencia, compromiso social y respeto a los derechos humanos. También fija deberes y prohibiciones para prevenir conflictos de interés, discriminación, abuso de poder, acoso, corrupción y cualquier conducta que atente contra la dignidad de la comunidad universitaria.

Además, regula la responsabilidad ética en la docencia, la investigación, la extensión y la gestión administrativa, subrayando el rigor académico, el uso responsable de los recursos públicos y el respeto a la propiedad intelectual. El texto insiste en la convivencia armónica, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos dentro del campus.

Prohibiciones claras

El Código de Ética de la Universidad de Panamá prohíbe expresamente:

Usar el cargo para obtener beneficios personales o para terceros.

para obtener beneficios personales o para terceros. Incurrir en conflictos de interés que afecten la objetividad.

que afecten la objetividad. Aceptar u ofrecer dádivas, regalos o favores que influyan en decisiones.

que influyan en decisiones. Actos de corrupción, fraude o mal uso de fondos públicos .

. Discriminación, acoso, hostigamiento o violencia en cualquiera de sus formas.

en cualquiera de sus formas. Abuso de autoridad para intimidar o perjudicar.

para intimidar o perjudicar. Falsificar o destruir documentos o brindar información falsa.

o brindar información falsa. Plagio o violación de la propiedad intelectual .

. Uso indebido del nombre o recursos de la UP con fines políticos o personales.

con fines políticos o personales. Divulgación de información confidencial sin autorización.

sin autorización. Incumplimiento de deberes éticos que afecten la calidad académica.

Sanciones

Las faltas al Código conllevarán sanciones disciplinarias, según la gravedad del caso:

Amonestación verbal o escrita .

. Suspensión temporal de funciones o actividades académicas.

de funciones o actividades académicas. Destitución o separación del cargo para autoridades y funcionarios.

para autoridades y funcionarios. Suspensión académica o expulsión en el caso de estudiantes.

en el caso de estudiantes. Inhabilitación para ejercer cargos dentro de la universidad.

El documento aclara que estas sanciones no excluyen responsabilidades civiles, administrativas o penales, y que todo proceso deberá respetar el debido proceso y el derecho a la defensa.

Con este paso, la Universidad de Panamá reafirma su compromiso con la excelencia académica, la rendición de cuentas y la ética institucional, marcando reglas claras para toda su comunidad.