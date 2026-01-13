Se acabó el relajo en "U": aprueban Código de Ética con sanciones

Nacional - 13/1/26 - 11:12 AM

La Universidad de Panamá aprobó un nuevo Código de Ética que fija reglas de conducta y sanciones para autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo de la institución.

El Consejo General Universitario aprobó el documento que posteriormente fue publicado en la Gaceta Oficial No. 30428-B, el pasado 19 de diciembre, por lo que ya está vigente. 

Su objetivo central es promover una cultura institucional basada en la integridad, el respeto, la responsabilidad, la honestidad y la justicia, buscando fortalecer la confianza de la sociedad en la universidad pública.

El Código de Ética establece como ejes la probidad, equidad, transparencia, compromiso social y respeto a los derechos humanos. También fija deberes y prohibiciones para prevenir conflictos de interés, discriminación, abuso de poder, acoso, corrupción y cualquier conducta que atente contra la dignidad de la comunidad universitaria.

Además, regula la responsabilidad ética en la docencia, la investigación, la extensión y la gestión administrativa, subrayando el rigor académico, el uso responsable de los recursos públicos y el respeto a la propiedad intelectual. El texto insiste en la convivencia armónica, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos dentro del campus.

Prohibiciones claras

El Código de Ética de la Universidad de Panamá prohíbe expresamente:

  • Usar el cargo para obtener beneficios personales o para terceros.
  • Incurrir en conflictos de interés que afecten la objetividad.
  • Aceptar u ofrecer dádivas, regalos o favores que influyan en decisiones.
  • Actos de corrupción, fraude o mal uso de fondos públicos.
  • Discriminación, acoso, hostigamiento o violencia en cualquiera de sus formas.
  • Abuso de autoridad para intimidar o perjudicar.
  • Falsificar o destruir documentos o brindar información falsa.
  • Plagio o violación de la propiedad intelectual.
  • Uso indebido del nombre o recursos de la UP con fines políticos o personales.
  • Divulgación de información confidencial sin autorización.
  • Incumplimiento de deberes éticos que afecten la calidad académica.

Sanciones

Las faltas al Código conllevarán sanciones disciplinarias, según la gravedad del caso:

  • Amonestación verbal o escrita.
  • Suspensión temporal de funciones o actividades académicas.
  • Destitución o separación del cargo para autoridades y funcionarios.
  • Suspensión académica o expulsión en el caso de estudiantes.
  • Inhabilitación para ejercer cargos dentro de la universidad.

El documento aclara que estas sanciones no excluyen responsabilidades civiles, administrativas o penales, y que todo proceso deberá respetar el debido proceso y el derecho a la defensa.

Con este paso, la Universidad de Panamá reafirma su compromiso con la excelencia académica, la rendición de cuentas y la ética institucional, marcando reglas claras para toda su comunidad.

