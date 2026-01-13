Abogado: plata de Odebrecht en 2009 no fue delito

El abogado Basilio González, defensor de Aaron Mizrachi, explicó que su representado recibió dinero de la empresa Odebrecht destinados a la campaña presidencial de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela en el año 2009.

No obstante, sostuvo que dicho hecho no constituye un delito, sino un asunto de carácter administrativo. Al respecto, presentó una certificación ante el Tribunal Electoral para probar ese hecho.

Al ser consultado sobre una supuesta triangulación para ocultar el origen del dinero, González señaló que la norma establece que debe recibir dinero de una actividad ilícita para que se configure un delito.

Recordó que en 2009 Odebrecht era una empresa con la que numerosos empresarios mantenían relaciones comerciales, incluyendo las televisoras que pautaban con la constructora brasileña.

“Eso quiere decir que si las televisoras y todas las personas que recibían dinero de Odebrecht sabían que era de algo ilícito, entonces todos deberían ser imputados por blanqueo de capitales”, expresó.

El abogado agregó que la ciudadanía tuvo conocimiento de los sobornos vinculados a Odebrecht a partir de 2016, cuando estalló el caso Lava Jato en Brasil.

Asimismo, recalcó que este proceso fue posteriormente anulado por la Corte Suprema de Justicia de ese país.