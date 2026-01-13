Nacional - 13/1/26 - 11:47 AM

¿Hay o no hay arroz? Arranca primer inventario nacional del grano

Por: Redacción /Crítica -

¿Cuánto arroz hay en el país? Esa es la duda que se intenta despejar con el primer inventario físico iniciado este martes por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Los funcionarios de Acodeco están entrando a molinos, distribuidoras y comercios al por menor, revisando sacos, bodegas y existencias. Todo cuenta. 

Los datos que se surjan de este inventario sirven para tomar decisiones sobre la importación de arroz.

Si el inventario revela un posible riesgo de desabastecimiento se podría saber qué cantidad se necesitaría para cubrir la demanda nacional.

En el trabajo participan el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA),  el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), además de Acodeco. 

En el último inventario nacional, realizado del 26 al 30 de mayo de 2025, se registró una disponibilidad total de 2,806,361.94 quintales de arroz en todo el territorio panameño.

Ahora, con este nuevo conteo, las autoridades buscan confirmar si el arroz alcanza… o si habrá que salir a buscarlo afuera.

