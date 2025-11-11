Nacional - 11/11/25 - 12:00 AM

Ministra Lucy Molinar pide ‘honrar a la patria’ y no crear más divisiones tras incidente en Colón

Por: Redacción Crítica -

La ministra de Educación, Lucy Molinar, hizo un llamado a “honrar a la patria” y no crear divisiones durante el mes de noviembre.

Las declaraciones de Molinar se dan luego del incidente registrado el pasado 5 de noviembre en Colón, donde un grupo de educadores destituidos intentó participar en los desfiles como forma de protesta.

“Es el mes de la patria, estamos honrando a la patria. En ese ejercicio los estudiantes son primero. Ellos (docentes) en Colón hicieron todo un alboroto que, si ellos no marchaban primero, no marchaba nadie. Por eso intervino la Policía, no porque se les coartara su derecho a expresarse, sino porque dijimos primero los estudiantes", dijo.

Además, recordó que los docentes estuvieron durante tres meses en una huelga, donde, dijo, “insultaron a todo el mundo”. Lamentó que algunos pongan sus intereses primero y no contribuyan al mejoramiento de la educación.

“Es el momento de honrar a la patria y no crear más divisiones; les pido que hagamos un alto a esto; después que sigan gritando lo que quieran”, añadió.

Te puede interesar

Lluvias siguen dando palo: activan vigilancia hasta el 12 de noviembre

Lluvias siguen dando palo: activan vigilancia hasta el 12 de noviembre

 Noviembre 10, 2025
Meduca aclara que ningún estudiante debe ser excluido por su origen

Meduca aclara que ningún estudiante debe ser excluido por su origen

 Noviembre 10, 2025
Un Grito de Libertad que resuena en Panamá

Un Grito de Libertad que resuena en Panamá

 Noviembre 10, 2025
Pentágono envía tropas a entrenar en Panamá por primera vez en décadas

Pentágono envía tropas a entrenar en Panamá por primera vez en décadas

 Noviembre 10, 2025
Discurso de fondo: Mejoras en hospital Anita Moreno y cuidado de río La Villa

Discurso de fondo: Mejoras en hospital Anita Moreno y cuidado de río La Villa

 Noviembre 10, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí