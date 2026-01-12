Mon se pone como reto poner las citas al día en 2026; dice que lucha contra las mafias

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, aseguró que la actual administración tiene como meta para 2026 poner al día las citas de medicina general y de especialistas, un problema que reconoció como uno de los principales desafíos del sistema de salud en Panamá.

Mon admitió que el año pasado subestimó la magnitud del atraso en las citas médicas, al considerar inicialmente que sería un problema fácil de resolver. Sin embargo, explicó que el proceso depende de múltiples eslabones y que una falla en cualquiera de ellos afecta toda la cadena de atención.

En ese contexto, el funcionario también abordó la lucha contra las “mafias” dentro de la institución, señalando que estas han operado históricamente en áreas como medicamentos, logística y otros servicios clave. Indicó que las investigaciones se realizan de forma confidencial para no alertar a los implicados, y pidió comprensión a la población ante la falta de información pública sobre estos procesos.

Mon afirmó que las acciones emprendidas ya están dando resultados y que, de manera silenciosa, se están desmantelando estructuras irregulares dentro de la CSS, aunque reconoció que aún persisten grupos activos. Reiteró su compromiso de seguir eliminándolos sector por sector, con el respaldo del Gobierno Nacional.