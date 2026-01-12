Trump no para: evalúa meterle sus bombazos al régimen iraní

El presidente estadounidense, Donald Trump, planea una reunión mañana con un grupo de altos funcionarios sobre las posibles acciones del Gobierno de EE.UU. para responder a la represión en las protestas de Irán, según informó ayer The Wall Street Journal.

La reunión del martes será la primera "discusión formal" de Trump sobre el asunto con su gabinete, e incluirá a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, indica el diario, que cita fuentes gubernamentales.

Esa discusión abordará acciones como "potenciar fuentes 'online' contra el Gobierno, desplegar ciberarmas secretas contra sitios (web) del Ejército iraní y civiles, imponer más sanciones al régimen y bombardeos militares", agregaron esas fuentes gubernamentales.