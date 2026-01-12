‘Panas’ y gringos empiezan ejercicios militares conjuntos

El Gobierno de Panamá anunció que entre el 12 de enero y el 26 de febrero se desarrollará en el país un nuevo programa de entrenamiento conjunto entre fuerzas panameñas y militares de Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad y, según subrayaron las autoridades, con “estricto respeto a la soberanía nacional”.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública, en los ejercicios participarán 50 infantes de Marina estadounidenses y 61 unidades especializadas del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

El contingente de marines permanecerá en territorio panameño durante todo el desarrollo del programa, que se llevará a cabo en la Escuela de Selva de la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y en las instalaciones de la Infantería de Marina de la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino.

Las autoridades explicaron que el adiestramiento forma parte de la “histórica cooperación bilateral” entre Panamá y Estados Unidos, y tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas, tácticas y operacionales de los estamentos de seguridad del Estado panameño.

“El programa está orientado a mejorar la interoperabilidad, la preparación profesional y la capacidad de respuesta ante distintos escenarios operacionales”, precisó el ministerio, al tiempo que destacó que estas acciones, junto a ejercicios como PANAMAX, contribuyen al fortalecimiento de la seguridad nacional, la protección del Canal de Panamá y de los intereses estratégicos del país.

El Gobierno hizo especial énfasis en que todas las actividades se realizarán con pleno respeto a la soberanía panameña, un punto sensible para la opinión pública debido al prolongado historial de presencia militar estadounidense en la antigua Zona del Canal durante gran parte del siglo XX.

El anuncio se produce en un contexto marcado por recientes tensiones diplomáticas, luego de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al inicio de su segundo mandato, en las que insinuó la posibilidad de “recuperar” el Canal por una supuesta influencia china. Sin embargo, esas fricciones se han ido disipando en los últimos meses tras compromisos asumidos por el Gobierno panameño y un acercamiento entre ambas administraciones.

La semana pasada, el presidente José Raúl Mulino recordó que Panamá y Estados Unidos mantienen actualmente una relación de “respeto” y cooperación en temas estratégicos, especialmente en materia de seguridad.