Jueza Baloisa en una camisa de fuerza: advierten que caso Fisher solo puede estar suspendido 10 días

El abogado Basilio González sostuvo que la suspensión del caso Fisher para permitir que la jueza Baloisa Marquínez atienda el juicio Odebrecht es legal solo si se mantiene dentro de los plazos establecidos por la ley, y advirtió que una extensión indebida podría generar nulidades.

Según explicó González, la normativa procesal establece que la suspensión de una audiencia debe ser solicitada por alguna de las partes, ya sea el Ministerio Público o la defensa de los imputados, y no puede exceder los 10 días. “Usted no puede suspender un proceso por más de 10 días porque estaría en violación de la ley, especialmente cuando hay personas detenidas, ya que esos casos tienen prelación sobre cualquier otro”, afirmó.

El jurista precisó que, en el caso Odebrecht, esta sería la última oportunidad de suspensión, ya que la audiencia fue pospuesta (en noviembre de 2025) a petición de los abogados defensores debido a la ausencia de testigos de cargo. “No estaban presentes los testigos de cargo y esos son testigos de la Fiscalía, por eso se pidió la suspensión”, indicó.

Respecto a la posibilidad de que la jueza Marquínez atienda simultáneamente los casos Odebrecht y Fisher, González aclaró que no es viable jurídicamente. “Ella no puede llevar dos juicios al mismo tiempo. Uno está suspendido por cinco días y durante ese tiempo puede ejercer en el otro proceso, pero no puede realizar ambos de manera simultánea porque estaría anulando cualquiera de los dos”, sostuvo.

Añadió que la jueza tampoco puede ser suplida por otro juez, ya que fue designada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para varios procesos específicos.