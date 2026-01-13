Montalvo: Jueces de paz serán interinos hasta que se realice el concurso

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que los jueces de paz han sido designados de manera interina, mientras el Ministerio de Gobierno avanza en la organización del concurso, que definirá los cargos por un período de cinco años.

"Realizamos convocatorias abiertas para que toda persona interesada pudiera participar. No voy a permitir que este proceso se politice”, enfatizó.

Montalvo dijo que, con esta medida, el ministerio busca evitar vacíos en la justicia comunitaria de paz, que se rige bajo una nueva normativa desde el 1 de enero de 2026.

Reveló que actualmente el 75% de los jueces y funcionarios han sido nombrados de manera provisional.

Adelantó que espera que para el 15 de enero al menos el 90% de los juzgados comunitarios estén funcionando.