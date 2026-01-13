Nacional - 13/1/26 - 12:00 AM

Montalvo: Jueces de paz serán interinos hasta que se realice el concurso

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que los jueces de paz han sido designados de manera interina, mientras el Ministerio de Gobierno avanza en la organización del concurso, que definirá los cargos por un período de cinco años.

"Realizamos convocatorias abiertas para que toda persona interesada pudiera participar. No voy a permitir que este proceso se politice”, enfatizó.

Montalvo dijo que, con esta medida, el ministerio busca evitar vacíos en la justicia comunitaria de paz, que se rige bajo una nueva normativa desde el 1 de enero de 2026.

Reveló que actualmente el 75% de los jueces y funcionarios han sido nombrados de manera provisional.

Adelantó que espera que para el 15 de enero al menos el 90% de los juzgados comunitarios estén funcionando.

Te puede interesar

Ucrania denuncia ataque contra barco de bandera panameña

Ucrania denuncia ataque contra barco de bandera panameña

 Enero 13, 2026
Bancos de sangre en Panamá están por debajo del 40 % y el Minsa pide donar

Bancos de sangre en Panamá están por debajo del 40 % y el Minsa pide donar

 Enero 13, 2026
COBRE PANAMÁ LLEGA CON FUERZA A LA FERIA DE LAS FLORES Y DEL CAFÉ CON COBRE CONECTA

COBRE PANAMÁ LLEGA CON FUERZA A LA FERIA DE LAS FLORES Y DEL CAFÉ CON COBRE CONECTA

 Enero 13, 2026
El Centro de Especialidades Agropecuarias inicia clases en abril con un primer grupo de 100 jóvenes becados

El Centro de Especialidades Agropecuarias inicia clases en abril con un primer grupo de 100 jóvenes becados

 Enero 13, 2026
Energía fotovoltaica llevará agua potable a comunidades rurales

Energía fotovoltaica llevará agua potable a comunidades rurales

 Enero 13, 2026
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas