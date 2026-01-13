Bancos de sangre en Panamá están por debajo del 40 % y el Minsa pide donar

Los bancos de sangre en Panamá mantienen un abastecimiento inferior al 40 %, alertó este lunes el Ministerio de Salud (Minsa), que hizo un llamado urgente a la población para que acuda a los centros de donación y ayude a cubrir la creciente demanda de transfusiones en el país.

De acuerdo con el Minsa, en Panamá existen 38 bancos de sangre, de los cuales 11 pertenecen al Ministerio de Salud, 13 a la Caja de Seguro Social (CSS) y 14 son privados. Todos presentan niveles críticos de reservas, según la entidad.

“La red nacional de bancos de sangre se encuentra por debajo del 40 % de su capacidad, por lo que hacemos un llamado urgente a la ciudadanía para que done sangre y contribuya a salvar vidas”, declaró Yelkys Gil, directora general de Salud Pública del Minsa.

Aumenta la demanda de transfusiones en temporada de verano

Las autoridades sanitarias advirtieron que la situación es especialmente delicada debido al incremento de accidentes y enfermedades durante la temporada de verano, lo que eleva la necesidad de transfusiones sanguíneas en hospitales y cuartos de urgencias.

En ese contexto, la jefa del Departamento de Medicina Transfusional y Servicios de Sangre del Minsa, Erika Zhong, subrayó la urgencia de contar con donantes de sangre tipo O negativo, al tratarse del tipo de sangre universal, apto para cualquier paciente.

“Aunque la mayoría de la población tiene sangre tipo O positivo, lo que más necesitamos en este momento son donantes voluntarios, especialmente de tipo O negativo, para mantener abastecidos los bancos de sangre”, explicó Zhong.

Déficit de sangre afecta atención en hospitales

Zhong indicó que en las últimas semanas se ha registrado un déficit de sangre que dificulta la atención oportuna de pacientes que llegan a las salas de urgencias, por lo que reiteró la importancia de la donación voluntaria y constante.

“El Minsa reitera que donar sangre es un acto solidario y de amor que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de muchos pacientes”, destacó el comunicado oficial.