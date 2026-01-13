Rusia ataca buque panameño en el mar Negro y deja un tripulante herido

El Gobierno de Ucrania denunció un nuevo ataque de Rusia contra barcos civiles en el mar Negro, entre ellos un carguero con bandera panameña, en el que uno de los tripulantes resultó herido, así como otro buque que navegaba bajo bandera de San Marino.

De acuerdo con el viceprimer ministro para la Reconstrucción de Ucrania, Oleksí Kuleba, un dron ruso impactó un barco panameño que se encontraba a la espera de autorización para ingresar a puerto y cargar aceite vegetal. El ataque provocó un incendio a bordo de la nave.

“Lamentablemente, un miembro de la tripulación resultó herido y está recibiendo la atención médica necesaria”, informó Kuleba a través de redes sociales, al tiempo que precisó que los servicios de rescate marítimo se trasladaron al lugar para controlar el fuego y asistir a la tripulación.

El funcionario ucraniano también confirmó un segundo ataque contra un barco con bandera de San Marino, que salía de puerto con un cargamento de grano. En este caso, no se reportaron personas heridas y el buque pudo continuar su travesía.

Las autoridades ucranianas han reiterado su denuncia sobre los ataques rusos a la navegación comercial en el mar Negro, una vía clave para el transporte de alimentos y mercancías a nivel internacional.