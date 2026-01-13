Gobierno lanza CEAGRO-AIP como proyecto clave para el desarrollo del agro

El presidente de la República, José Raúl Mulino, instaló formalmente la Junta Directiva del Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO-AIP) durante un acto celebrado en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, consolidando uno de los proyectos estratégicos de su administración para fortalecer el sector agroalimentario panameño.

Esta primera sesión oficial del CEAGRO-AIP culmina un proceso de más de siete meses de gestiones técnicas, institucionales y legales que permitieron la creación de esta Asociación de Interés Público, concebida para articular al Estado, la academia y el sector productivo en un modelo moderno de educación técnica superior agropecuaria.

Mulino destacó que la iniciativa “va por buen camino” y responde a la necesidad de respaldar al agro nacional, reforzando los esfuerzos de formación que ya se desarrollan en Divisa y generando nuevas oportunidades para que los jóvenes vean en el sector agropecuario una opción real de desarrollo profesional.

El CEAGRO-AIP, que tendrá su sede en la Ciudad del Saber, ofrecerá programas técnicos de dos años con especialidades agropecuarias, orientados a una formación práctica y alineada con las demandas del sector productivo. El programa iniciará en abril con un primer grupo de 100 jóvenes becados, seleccionados entre más de 450 preinscritos.