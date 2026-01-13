Nacional - 13/1/26 - 12:00 AM

Energía fotovoltaica llevará agua potable a comunidades rurales

Por: Eric Montenegro Provincias.pa@epasa.com -

El Ministerio de Salud empleará sistemas fotovoltaicos para suministrar energía eficiente y sostenible a acueductos que están siendo instalados en comunidades alejadas de la red eléctrica en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

En total serán perforados siete en las comunidades de: Las Yayas, El Zaino, Altos del Jobo, La Colorada, Hules Centro, Altos de Espavé y El Broquel.

Los trabajos de perforación e instalación de los sistemas fotovoltaicos están a cargo de la Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (DISAPAS).

Esta dirección también estará a cargo del seguimiento y vigilancia de la calidad del agua proveniente de estos pozos subterráneos.

Según un informe del MINSA, sistemas similares serán instalados en comunidades de los distritos de Capira, Chame y San Carlos.

Paralelo a ello, se hacen trabajos de mejoras en la toma de agua que abastece a las comunidades de El Dormidero, La Agustina, La Uva, El Espino y El Hatillo.

Este sistema de acueducto abastece a 640 personas residentes en 160 viviendas, de acuerdo con los registros de este ministerio.

