Nacional - 26/11/25 - 12:00 AM

Mulino sancionó ley que regula la abogacía en Panamá

El presidente José Raúl Mulino sancionó el lunes la ley 500 del 24 de noviembre de 2025, que modifica y deroga artículos de la ley 350 de 2022, que regula la profesión de la abogacía en Panamá.

El presidente había vetado el proyecto de ley el pasado 17 de septiembre, señalando que la propuesta "menoscababa la profesión" al flexibilizar los requisitos para ejercer la abogacía.

La Asamblea Nacional aprobó el proyecto por insistencia el 21 de octubre, lo que obligó al presidente a sancionarla.

La nueva normativa establece que el examen de barra será opcional para los egresados de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, manteniendo los estándares éticos y académicos definidos en la Ley 350.

Mulino expresó su preocupación por esta reforma, destacando que la eliminación de requisitos podría generar “deconfianza en la ciudadanía” y ser interpretada como una reducción de criterios de formación y evaluación profesional.

Además, criticó que la normativa elimina la competencia de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, que, bajo la ley anterior, tenía la facultad de administrar el examen de barra.

