Panamá prepara campaña para combatir la EPOC y el cáncer de pulmón

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que Panamá prepara una Campaña Nacional 2025-2026 para combatir la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y el cáncer de pulmón, que figuran entre las principales causas de muerte global.

​El anuncio se dio en el marco de la apertura del Foro Nacional de Salud Respiratoria realizado con el respaldo de la Embajada Británica en Panamá y la empresa farmacéutica AstraZeneca.

Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud, advirtió que, a pesar de los avances en diagnóstico, el envejecimiento de la población y la exposición ambiental están elevando las tasas de EPOC, asma y cáncer de pulmón, exigiendo una "respuesta integral desde la atención primaria".

“El país ha fortalecido su capacidad de detección al incorporar seis mil nuevas espirometrías”, manifestó el ministro.

Destacó el apoyo estratégico de AstraZeneca, que colaborará con el Minsa aportando espirómetros inteligentes y respaldando la campaña nacional. Esta alianza impulsa además proyectos de tamizaje con soluciones digitales para ampliar significativamente la cobertura diagnóstica.