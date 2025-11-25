Panamá refuerza la protección del Parque Nacional Coiba con nuevo equipo para la vigilancia marina

El Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAMBIENTE) ha recibido un importante impulso en sus esfuerzos por proteger el área marina protegida (AMP) más grande del país (el Parque Nacional Coiba), gracias a una significativa donación de equipos de vigilancia por parte de WildAid y Blue Nature Alliance (BNA).

La donación de este equipo fundamental se realiza en el marco del proyecto “Apoyo al desarrollo de procedimientos y adquisición del equipo de vigilancia necesario para poner en marcha el sistema de monitoreo de Panamá con el fin de supervisar, preservar y proteger el ecosistema marino y costero nacional”, cuyo objetivo es reforzar la capacidad de vigilancia, monitoreo y respuesta ante actividades ilegales en las zonas marinas prioritarias del país, incluido el Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La entrega oficial del equipo contó con la presencia del ministro de MiAMBIENTE, Juan Carlos Navarro, junto con representantes de WildAid.

Para el ministro Juan Carlos Navarro, esta donación supone un paso decisivo para reforzar la presencia y la capacidad operativa en el Parque Nacional Coiba, un lugar de excepcional valor.

“Coiba no solo es un tesoro natural para Panamá, sino un patrimonio de importancia mundial. Su biodiversidad, sus ecosistemas vírgenes y su papel en la salud de los océanos lo convierten en un área prioritaria para la conservación.