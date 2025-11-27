Nacional - 27/11/25 - 12:00 AM

Panameños no necesitarán boletos del Mundial para solicitar visa a Estados Unidos

Por: Maricarmen Camargo

El embajador de los Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, aclaró ayer que los aficionados panameños podrán solicitar sus visas sin necesidad de comprar los boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cabrera instó a los aficionados a que acudan “desde ya” a solicitar sus visas para asistir a los partidos en territorio estadounidense.

"El mejor momento para pedir su visa, para ver un partido de Panamá dentro de Estados Unidos, es ahora. No esperen", manifestó Cabrera en conferencia de prensa.

Enfatizó que la sección consular está manejando tiempo de no más de dos meses para obtener una cita.

“No, no es necesario tener sus boletos para solicitar una visa para ver los juegos de Panamá en Estados Unidos. Y tampoco necesitan presentar los boletos en la entrevista”, añadió el embajador.

Cabrera señaló que no se trata de una visa especial, sino de una visa turística regular por el período habitual, no solo para asistir al Mundial.

“Una boleta no es visa, daremos la bienvenida cumpliendo con las leyes y regulaciones de visas de los Estados Unidos”, manifestó.

Además, señaló que para el Departamento de los Estados Unidos está enviando cientos de funcionarios adicionales a las embajadas y consulados de todo el mundo para reforzar la capacidad de atención.

En tanto, reiteró que, en algunos casos de renovación, los aficionados que cumplan ciertos requisitos podrán obtener la renovación de sus visas B1 y B2 sin necesidad de una entrevista presencial.

El diplomático dijo que Panamá tiene uno de los porcentajes más bajos de rechazo, por lo que no ve dificultades especiales para cumplir con la demanda.

Reitero que el costo de la visa es de 185 dólares.

En tanto, ante el posible incremento de solicitudes en algunas embajadas, Cabrera dijo que los ciudadanos colombianos podrán venir a Panamá a solicitar su visa para viajar al Mundial.

Añadió: “Vamos a ofrecer un Mundial seguro, ordenado y de clase mundial”, dijo.

La Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

