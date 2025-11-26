Primeros resultados de auditoría de la mina serán revelados en diciembre
Los primeros resultados de la auditoría integral del proyecto de la Mina de Cobre de Panamá se revelarán en diciembre, así lo dio a conocer este martes Alfredo Burgos, director nacional de Recursos Mineros del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
"Cada mes se debe estar presentando un informe de avance", expresó Burgos.
Señaló que la auditoría debe estar terminada a finales de febrero.
"Esperamos que toda esa información nos sirva a nosotros y a la población para asegurarnos cómo se desarrolló esa mina y que podamos, después de eso, tomar decisiones", añadió.
Sobre la activación minera, mencionó que tomará tiempo, debido a que los equipos han tenido un año y medio paralizados.
Y con respecto a la generación de empleos, dijo que confían en que se alcanzarán los niveles iniciales; destacó que actualmente hay alrededor de 2,000 trabajadores contratados como parte de la auditoría y el plan de gestión segura.
La auditoría es ejecutada por la empresa multinacional SGS Panama Control Services, Inc. bajo un contrato de $539,791.46.
Entre los compromisos que deberá asumir la empresa seleccionada se encuentra la realización de una auditoría integral con un enfoque estructurado, detallado y organizado, priorizando áreas críticas, para la verificación del cumplimiento ambiental, los aspectos legales, laborales y tributarios, que evalúen la aplicación de estándares técnicos y operacionales, e identifiquen los riesgos asociados bajo las condiciones actuales, así como posibles pasivos ambientales a futuro.