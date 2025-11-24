Productores de guandú listos para comercialización del grano en din de año

Los productores de guandú de la provincia de Herrera anunciaron que ya están preparados para iniciar la comercialización de este grano, uno de los más buscados por las familias panameñas durante la temporada de fin de año.

En la comunidad de El Pájaro, en el distrito de Pesé, varias hectáreas de cultivo entraron en plena fase de cosecha, destinadas tanto a la venta directa como a la distribución a revendedores.

Según explicaron los productores, desde el mes de octubre las plantaciones han comenzado a dar frutos, permitiendo una oferta estable para abastecer la creciente demanda.

A pesar de las persistentes lluvias registradas en las últimas semanas, aseguran que han logrado mantener la actividad sin mayores afectaciones.

“Ha llovido bastante, pero estamos haciendo todo para que no haya una afectación grande. Ya hay buena cantidad de guandú a la venta y las personas de todo el país nos están llamando para asegurar su pedido”, señaló Samuel Falcón, productor de guandú.

El productor explicó que han reforzado las labores de fumigación y manejo del cultivo para evitar pérdidas provocadas por plagas asociadas al exceso de humedad, e indicó que las inversiones realizadas este año han permitido que el desarrollo del grano avance con buen pie.

Los productores recomiendan a los consumidores adquirir el guandú con anticipación, ya que el precio puede oscilar alrededor de 4 dólares la libra, dependiendo de la oferta disponible en las próximas semanas.

Con estas condiciones, los agricultores de Herrera esperan garantizar un suministro adecuado del tradicional guandú, ingrediente infaltable en los hogares panameños para las celebraciones de fin de año.