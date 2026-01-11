Productos vencidos siguen colándose; 182 mil productos decomisados en 2025

La venta de productos con fecha de vencimiento expirada sigue siendo la falta más común detectada en los comercios del país, según informó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Datos oficiales revelan que durante 2025 los operativos de fiscalización permitieron el decomiso de 182,726 artículos vencidos, un aumento de 19,743 productos en comparación con 2024, cuando se incautaron 162,983.

Entre la mercancía retirada del mercado había alimentos, medicamentos y productos de higiene, todos considerados de riesgo para la salud de los consumidores.

Desde Acodeco se señaló que resulta preocupante que esta práctica continúe, a pesar de los decomisos, la destrucción de mercancía y las sanciones aplicadas a los comercios infractores. La entidad reiteró el llamado a los comerciantes a llevar un control estricto de inventarios y retirar a tiempo los productos próximos a vencer.

La institución también recordó que ningún importador, distribuidor o proveedor puede alterar, ocultar o modificar información esencial en el etiquetado, como la fecha de vencimiento, composición, origen, peso o precio.

Otras irregularidades detectadas

Productos sin fecha de expiración visible

Fechas ilegibles o doble marcación de precios

Alimentos en mal estado

Falta de precios a la vista del consumidor

Canales de denuncia

Los consumidores pueden reportar estas anomalías a través de Sindi (WhatsApp y Telegram 6330-3333), en las redes sociales oficiales @AcodecoPma (Facebook y X), o mediante la página web institucional.

Recomendaciones al consumidor

Acodeco recordó que revisar el etiquetado es clave al momento de comprar. La fecha de vencimiento, que debe aparecer obligatoriamente en el empaque, es determinante para elegir productos en buenas condiciones.

La entidad precisó que no solo alimentos y medicamentos deben tener fecha de expiración, sino también productos con componentes químicos, como cosméticos, pinturas y artículos de limpieza e higiene personal.

También se pidió mantener especial cuidado con las ofertas promocionales, como los “2x1”, ya que en algunos casos se utilizan para sacar del mercado mercancía próxima a vencer. Si la fecha no es visible o presenta tachaduras, borrones o doble marcación, lo recomendable es no comprar el producto.