2025, el año más difícil para Adriana De La Guardia

Adriana De La Guardia abrió su corazón en redes sociales con una reflexión profunda y honesta sobre lo que significó para ella el 2025, un año que —según sus propias palabras— fue el más difícil de su vida, pero también el que más la ha transformado.

En una publicación cargada de emociones, Adriana confesó que el año comenzó con grandes ilusiones y en lo que sentía era su mejor momento personal. Nuevos planes, estudios por iniciar y sueños por cumplir marcaban el rumbo… hasta que una decisión equivocada cambió todo.

“Fui a buscar algo que nunca estuvo ahí, una ilusión, una fantasía”, expresó, describiendo el duro golpe emocional y físico que la dejó con el corazón roto y la mente agotada tras un accidente.

La también influencer relató que el 2025 la “sacudió” sin aviso, enfrentándola a un proceso de sanación lento y complejo, con días buenos y otros no tanto. Sin embargo, destacó la fe como uno de sus mayores pilares, aferrándose a Dios para encontrar sabiduría y fuerzas para seguir adelante cuando parecía no tenerlas.

A cinco meses de aquel quiebre que marcó su vida, Adriana asegura haber llegado muy lejos. Aunque reconoce que su corazón sigue frágil, afirma que cada día se reconstruye un poco más y que su mente hoy es más fuerte. Lejos de llenarse de expectativas, mira al futuro con un deseo sencillo, pero poderoso: paz, amor y la oportunidad de cumplir las metas y sueños que quedaron en pausa.