Birria de fútbol acabó en muerte y llanto

Panamá- Una birria o partido de fútbol vecinal terminó en tragedia en El Cartucho en Calle Negra, Loma Cová, distrito de Arraiján, luego de que unos sujetos, armas de fuego en mano, irrumpieran en la cancha disparando contra un joven conocido como Cristian, de 22 años.

Todo ocurrió en segundos, nadie se lo esperaba. La corredera y la histeria se apoderaron de los presentes (jugadores y observadores), quienes, al oír el sonido de las balas, echaron a correr en varias direcciones. Sin embargo, desafortunadamente, otras dos personas fueron alcanzadas por los proyectiles y tuvieron que ser trasladadas a centros médicos cercanos.

Los residentes, aún alterados por este ataque armado, atinaron a llamar a la Policía Nacional, cuyas unidades se presentaron en la escena para proteger las evidencias y custodiar el área.

¿Por qué mataron a este joven que ahora deja a una niña huérfana? Esa es la pregunta que se hacen los residentes del sector, quienes no están acostumbrados a que este tipo de violencia llegue a la puerta de su casa.

Tras el trágico suceso, ocurrido la noche del martes en la provincia de Panamá Oeste, los residentes del área claman por más seguridad, sobre todo en los puntos en donde se reúnen menores de edad.

Por el momento no se ha reportado la captura de ningún sospechoso vinculado con este caso