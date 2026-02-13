Sucesos - 13/2/26 - 11:50 AM

De fractura a muerte: CSS ordena auditoría por deceso de joven tras cirugía

La joven ingresó a este hospital donde fue intervenida por una cirugía de fractura en un pie tras sufrir una caída.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- La Caja de Seguro Social (CSS) ordenó una auditoría médica integral que permita revisar con objetividad, rigor técnico y transparencia el fallecimiento de la joven Sara Elizabeth de la Rosa, de 22 años de edad, tras su deceso ocurrido el pasado 31 de enero en el hospital Dr. Manuel Amador Guerrero de Colón.

Indicó la entidad que garantizará total y plena colaboración con las investigaciones que realice el Ministerio Público.

Al mismo tiempo, expresó sus más sentidas condolencias y solidaridad a los familiares, amigos y seres queridos de la joven De la Rosa, por lo que lamenta profundamente esta irreparable pérdida y se une al dolor de los allegados en este difícil momento.

A todo esto, familiares señalan que la joven ingresó para un procedimiento quirúrgico que los médicos calificaron en su momento como sencillo, pero su condición de salud se deterioró en los días posteriores a la intervención.

Señalaron que luego del deceso les informaron que ella falleció primero por una bacteria, luego que fue por los anticonceptivos que ella estaba tomando, y al final no dieron una respuesta sobre el fallecimiento.

La familia considera que esto fue una mala praxis, relacionada con la anestesia que la llevó a un estado de coma.

A finales de esta semana se le dio cristiana sepultura en la comunidad de Quebrada Bonita, área de la Transístmica de Colón, mientras sus familiares esperan una respuesta de parte de la Fiscalía y justicia por este hecho.

