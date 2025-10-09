Abraham Pino dejará de exponer su vida personal en redes sociales

El creador de contenido panameño Abraham Pino sorprendió a sus seguidores al publicar un mensaje en el que anunció que tomará distancia de los temas personales en sus redes sociales, especialmente los relacionados con su hija.

En el comunicado, Pino expresó que, aunque las publicaciones anteriores ayudaron a agilizar su situación familiar y recibieron el apoyo de la mayoría del público, ha decidido eliminar cualquier contenido que exponga ese tema.

“Mi hija tiene solo 4 años y no pidió tener los padres que tiene. Tampoco me ha dado su consentimiento para aparecer en redes, así que, por respeto a ella, esta será la última vez que hablo públicamente de algo personal”, escribió.

El influencer aseguró que seguirá luchando por su hija, pero lo hará de forma privada y sin exponer su vida familiar. Además, reconoció que en el pasado actuó desde la desesperación, pero que ahora se siente más tranquilo y con mayor claridad.

“Tal vez no fui la mejor pareja en el pasado, pero sí me considero un excelente padre, y quienes han visto el amor y la reacción de mi hija hacia mí, lo saben”, señaló.

Finalmente, Abraham agradeció a sus seguidores por el apoyo y dejó claro que de ahora en adelante se enfocará únicamente en su trabajo y en su crecimiento personal.

“Después de hoy no verán más publicaciones relacionadas con mi hija o con su mamá. Solo verán al wilo enfocado, trabajando y haciendo lo que ama”, concluyó.