Dueña trans del Miss Universo es condenada a dos años de prisión por fraude

Jakrajutatip no se presentó a la audiencia en la que se emitió la sentencia, por lo que las autoridades judiciales ordenaron su arresto.

 

Jakkaphong "Anne" Jakrajutatipm, copropietaria del Miss Universo fue declarada culpable de fraude relacionado con la emisión de bonos corporativos de su empresa, JKN Global Group

La famosa empresaria tailandesa  fue condenada a dos años de prisión luego de que un tribunal penal de Bangkok.

Según información citada por la revista People, el Tribunal de Kwaeng Sur de Bangkok dictó sentencia el viernes 26 de diciembre, al concluir que Jakrajutatip engañó a un inversionista al ocultar la situación financiera real de su compañía. Como resultado, el afectado adquirió bonos por un monto cercano a los 900 mil dólares, lo que le ocasionó pérdidas económicas.

Según se indica en el fallo, la empresaria actuó de manera intencional, además, el tribunal determinó que "la acusada presentó información incompleta y falsa con el fin de obtener un beneficio financiero indebido", por lo que impuso la condena sin posibilidad de suspensión.

Jakrajutatip no se presentó a la audiencia en la que se emitió la sentencia, por lo que las autoridades judiciales ordenaron su arresto

Autoridades no han confirmado oficialmente que haya sido detenida, y medios locales señalan que podría haber salido del país, presuntamente con destino a México.

"Anne" Jakrajutatip alcanzó fama internacional en 2022, cuando JKN Global Group adquirió la Organización Miss Universo, convirtiéndola en la primera mujer transgénero en liderar el certamen de belleza.

Esta condena se produce en medio de las dificultades financieras que ha enfrentado su conglomerado empresarial en los últimos años.

