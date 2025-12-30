El actor Tylor Chase rechazó la rehabilitación y regresó a las calles

El famoso exactor de Nickelodeon, Tylor Chase, rechazó la rehabilitación y regresó a las calles otra vez.

Al parecer, amigos y familiares tenían todo listo para llevarlo a rehabilitación; sin embargo, Chase, de 36 años no aceptó el tratamiento

La exestrella infantil rechazó la ayuda de su colega Daniel Curtis Lee, con quien compartió en 'Manual de supervivencia escolar de Ned'.

Como ya se sabe, Daniel Curtis Lee, recordado como 'Cookie', encontró a Tylor Chase en las calles de California luego de que un video del actor desorientado y pidiendo limosna se hiciera viral.

En primera medida, 'Cookie' le dio comida a su excompañero y luego lo hospedó en un hotel. Desafortunadamente, Chase destruyó la habitación del hotel y escapó del lugar.

La familia de Chase ya anteriormente ha revelado que han intentado ayudar al actor de 'Manual de supervivencia escolar de Ned' varias veces, pero los intentos siempre terminan en habitaciones de hotel destrozadas y con el actor de regreso en las calles.

Hay que resaltar que han dicho que Chase padece de esquizofrenia y trastorno bipolar, los cuales se ven agravados por el consumo de sustancias psicoactivas.

Shaun Weiss, actor y amigo de Chase, fue el que confirmó al medio TMZ que el centro médico liberó al hombre de 36 años después de las 72 horas, sin notificar a los familiares ni a quienes lo llevaron.

“Tylor tiene que querer ir al tratamiento”, afirmó Weiss. “Tiene todos los recursos a su disposición, y es muy frustrante porque no existe un sistema para ayudar a personas así.

Jacob Harris, otra de las personas que ha intentado ayudar a Chase, también detalló que, después de que el actor fue liberado por el centro médico, contactaron a otro equipo de crisis para que lo atendiera. Sin embargo, "salieron y lo evaluaron. Como estaba en pleno uso de sus facultades mentales, limpio y fuera de peligro inmediato, no pudieron llevárselo".

Harris y la familia de Tylor Chase confiaban en que en esta ocasión sí iban a lograr internarlo en rehabilitación, incluso habían contactado con un coach profesional de rehabilitación que viajaba desde Boston para intervenirlo. Pero como el actor rechazó el tratamiento, no fue posible.