Show - 30/3/26 - 12:06 PM

Farruko prepara otro show en Panamá y viene con bucas plenas

Rumores apuntan a apariciones sorpresa de leyendas del patio panameño. Una mezcla de dancehall, reggae en español y los sonidos electrónicos que caracterizan su etapa actual.

 

Por: Redacción / Web -

Más allá de las medallas y los cronómetros, la inauguración de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 se perfila como un evento cultural sin precedentes. La confirmación de Farruko como uno de los artistas de la noche inaugural en el Estadio Rommel Fernández no es casualidad; es un tributo sonoro a la conexión histórica entre Puerto Rico y Panamá.

El puertorriqueño llega a suelo canalero en uno de sus momentos más maduros. Tras su evolución artística, donde ha logrado equilibrar hits mundiales como Pepas con letras de mayor profundidad espiritual, Farruko busca conectar con la resiliencia de los más de 2,000 atletas que se darán cita en el istmo.

Fuentes cercanas a la producción aseguran que el show no será un simple concierto, sino una experiencia audiovisual que recorrerá la evolución del ritmo urbano, rindiendo homenaje a los pioneros panameños que inspiraron su carrera.

Para Farruko, presentarse en Panamá siempre tiene un tinte emocional. En repetidas ocasiones, el cantante ha declarado que:

"Sin Panamá, no existiría el reguetón. Estar aquí es como volver a la universidad donde empezó todo", dijo Farruko hace poco. 

Rumores apuntan a apariciones sorpresa de leyendas del patio panameño. Una mezcla de dancehall, reggae en español y los sonidos electrónicos que caracterizan su etapa actual. 

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