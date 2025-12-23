Foto de Marliere y Mari Gaby Sealy aparece en pantalla del concierto de Bad Bunny

Marliere Sealy vivió una noche inolvidable en el concierto de Bad Bunny, celebró la vida de una manera muy especial al asistir al esperado “show”, una experiencia que describió como profundamente emotiva y transformadora.

A través de sus redes sociales, Marliere compartió que vivió la velada acompañada de su hermana, a quien considera no solo familia, sino su mejor amiga, convirtiendo la noche en un recuerdo aún más significativo.

Sealy confesó que cantó y sintió cada canción, destacando que este álbum del artista puertorriqueño marcó una etapa importante de su vida. Según expresó, Bad Bunny tiene la magia de conectar con sus seguidores desde lo más profundo, impulsándolos a amar su país, su historia y su identidad.

Pero la sorpresa mayor llegó cuando, en medio del concierto, Marliere y su hermana fueron captadas por las cámaras y su imagen apareció en la pantalla gigante del espectáculo, un momento inesperado que selló la noche como inolvidable. “Un momento que se queda para siempre”, escribió emocionada.

Marliere y Mari Gaby Sealy vivieron una experiencia cargada de vibra, sentimientos y orgullo latino, reafirmando que la música de Bad Bunny no solo se escucha, sino que se siente y se vive intensamente.